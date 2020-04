Hessen plant Covid-Behandlungszentren

Wiesbaden/Bergstraße.Auch wenn erste Lockerungen der Kontaktbeschränkungen absehbar sind, hält die Geduldsprobe vieler Menschen in Hessen an. Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie bleibt es bei zahlreichen Beschränkungen, Festivals sind abgesagt und viele Freizeiteinrichtungen bleiben zu. Unterdessen laufen Pläne für den weiteren Umgang mit der Krankheit.

Sozialminister Kai Klose (Grüne) hat den Aufbau eines landesweiten Netzes von Covid-19-Behandlungszentren angekündigt. Damit solle die ambulante Betreuung von Patienten auf neue Füße gestellt werden, sagte er am Donnerstag in Wiesbaden. „Dort sollen vor allem die Menschen behandelt werden können, die nur eine leichte oder milde Symptomatik zeigen, damit sie gar nicht erst in die stationäre Versorgung kommen, die wir für die schweren Fälle frei halten wollen.“ Die Phase der Corona-Testzentren, die es bislang gab, sei allmählich vorbei. An ihre Stelle träten die Behandlungszentren, von denen es mehr geben solle als die bislang 16 Testzentren. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Hessen hat sich erneut deutlich erhöht. Bis Donnerstag (Stand: 14 Uhr) hatten sich nach Angaben des Sozialministeriums 6590 Menschen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Das sind 256 mehr als noch am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 18 auf 192. Nach Ministeriumsangaben werden 917 Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus stationär behandelt (Stand: 11 Uhr), 55 weniger als am Vortag. Davon werden 253 beatmet.

Im Kreis Bergstraße gibt es sechs neue Corona-Infektionsfälle, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Insgesamt sind damit 284 Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es derzeit 162 Personen aus dem Kreis, die vor einiger Zeit positiv auf das Virus getestet wurden und die mittlerweile genesen sind. Zudem hatte es Ende März einen Todesfall gegeben.

Damit sind im Kreis Bergstraße aktuell 121 Fälle bekannt, die momentan mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert sind. Es gibt überdies zurzeit elf Patienten, die sich in stationärer Behandlung in den Krankenhäusern des Landkreises befinden. Aus der Pressemitteilung des Kreises geht überdies hervor, dass die Bürgerbüros und Rathäuser der 22 Städte und Gemeinden ihre Öffnungszeiten ab der kommenden Woche wieder ausweiten werden. Sprechstunden beziehungsweise Kundenkontakte werde jeweils unter Einhaltung der aktuellen hygienetechnischen Vorgaben und Richtlinien erfolgen. Die Behörden werden entsprechende Vorkehrungen zum Schutz der Besucher sowie des Personals treffen. Nähere Informationen erhalten Interessierte direkt bei den Kommunen. dpa/red

