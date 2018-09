Hessen sollen Verfassung entrümpeln

Jörg-Uwe Hahn, Mitglied der Enquetekommission, erläuterte die Verfassungsänderungen. © Neu

Zwingenberg.Mehr als zwei Jahre war eine Enquetekommission damit beschäftigt, Hessens Verfassung zu entrümpeln und an die Gegenwart anzupassen. Am Ende einigte man sich auf 15 Änderungen – prominentestes Anliegen: die Streichung der Todesstrafe. Jurist und Landtagsabgeordneter Jörg-Uwe Hahn (FDP), ehemaliger hessischer Justizminister und Mitglied der Enquetekommission, sprach in dieser Woche in Zwingenberg über die geplanten Änderungen. Das letzte Wort haben aber die Bürger: Am 28. Oktober im Zuge der Landtagswahl können sie bei einer Volksabstimmung jeder Änderung einzeln zustimmen oder sie ablehnen. Für Hahn ein historisch relevantes Votum: „Noch wichtiger als das Kreuz für eine Partei!“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.09.2018