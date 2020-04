Hessen verlängert strenge Kontaktregeln

Wiesbaden/Bergstraße.Die gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland verhängten Kontaktbeschränkungen sollen bis mindestens zum 3. Mai verlängert werden. Darauf haben sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder verständigt. Zugleich vereinbarten sie vorsichtige Lockerungen der Einschränkungen des täglichen Lebens.

Zahlreiche Läden in Hessen dürfen unter Bedingungen wieder öffnen. Das betrifft Verkaufsflächen bis 800 Quadratmeter, unabhängig davon auch Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geht davon aus, dass dies im Laufe der kommenden Woche soweit sein wird. Gastronomen dürfen weiter ausliefern und Essen zum Abholen bereitstellen, Restaurants und Cafés müssen aber geschlossen bleiben. Neu ist, dass Eisdielen von Montag an ebenfalls ausliefern dürfen, bislang waren sie davon ausgenommen. Friseure sollen ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen.

Hessen will seinen Bürgern empfehlen, an belebten Orten einen Mundschutz zu tragen. Dies könne im Nahverkehr oder beim Einkaufen der Fall sein, erläuterte Bouffier. Eine Pflicht wolle man nicht einführen.

Die Lockerungen der Beschränkungen sind nach Einschätzung des Hessischen Industrie- und Handelskammertages ein ermutigendes Zeichen. Präsident Eberhard Flammer kritisierte aber: „Die konkreten Vorgaben zur Öffnung nach Verkaufsflächen und einzelnen Branchen können wir nur schwer nachvollziehen.“ Sie führten zu Rechtsunsicherheit und Wettbewerbsverzerrungen.

Inwieweit Gottesdienste wieder möglich sind, wollen die Länder noch mit den Religionsgemeinschaften besprechen. Am 30. April soll über das weitere Vorgehen beraten werden.

Der Unterricht an den Schulen soll schrittweise wieder beginnen. Ein Konzept dafür solle noch erarbeitet werden, sagte Bouffier. Deswegen könnten die Schulen nicht gleich am Montag öffnen. Für Schüler in Abschlussklassen sei ein Unterrichtsbeginn Ende April denkbar. Grundschulen stünden am Ende dieser Kette. Kitas werden noch eine ganze Zeit geschlossen bleiben müssen, wie Bouffier sagte. Es sei geplant, die Notbetreuung weiter auszubauen.

Die Zahl der Infektionen in Hessen hat sich wieder deutlicher erhöht: Bis Mittwoch wurde nach Angaben des Sozialministeriums Covid-19 bei 6334 Menschen nachgewiesen (Stand: 10.30 Uhr), 155 mehr als am Vortag. Auch die Zahl der Todesfälle stieg deutlich um 27 auf 174. Von Montag auf Dienstag war die Zahl der Infektionen nur um 86 gestiegen, davor um 90 Fälle. Es gab aber bereits Tage, an denen über 200 neue Fälle gemeldet wurden.

In Deutschland sind bis Mittwochnachmittag über 130 300 Infektionen registriert worden (Vortag: 127 900 Infektionen). Mindestens 3456 (3143) Infizierte starben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts haben rund 72 600 Menschen die Infektion überstanden. Experten rechnen mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Die hessische Landesärztekammer forderte flächendeckende Tests. Gerade die Beschäftigen in Unternehmen und die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sollten getestet werden, damit Infizierte isoliert werden können, erklärte Kammer-Präsident Edgar Pinkowski. „Nur so lässt sich die unkontrollierte Ausbreitung von Infektionen im Arbeitsleben und in Heimen stoppen.“

Im Kreis Bergstraße gibt es sechs neue Infektionsfälle. Insgesamt sind damit 278 Fälle bekannt, wie die Kreisverwaltung am Abend mitteilte. 147 Personen seien mittlerweile genesen. Zwölf Patienten lägen in den Krankenhäusern.

Engelhardt für Konjunkturpaket

Landrat Christian Engelhardt (CDU) begrüßte die Beschlüsse zur Corona-Krise. Die schrittweise Rückkehr zur Normalität sei „der richtige Weg“, auch wenn damit wegen der zunächst andauernden Schließung von Schulen und Kitas Herausforderungen, vor allem für Eltern und Kinder verbunden seien. Engelhardt forderte gleichzeitig eine „rasche Lockerung von Haushalts- und Vergabevorschriften“ für die Kommunen und ein umfassendes Konjunkturpaket. dpa/tm

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.04.2020