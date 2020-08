Hessen verschärft die Maskenpflicht im Nahverkehr

Bergstraße/Wiesbaden.Angesichts wieder steigender Infektionszahlen verschärft die hessische Landesregierung die Pflicht zum Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr. Spätestens ab kommenden Montag kann bei Verstoß dagegen ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro auch ohne vorherige Ermahnung verhängt werden, wie Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden sagte. Das sogenannte Corona-Kabinett verlängerte ansonsten grundsätzlich die geltenden Beschränkungen zum Schutz vor der Pandemie bis Ende Oktober.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zog eine positive Bilanz des bisherigen Kampfs gegen das Coronavirus. Zwar lägen die Infektionszahlen inzwischen wieder höher als vor den Sommerferien. Im europäischen und internationalen Vergleich seien sie aber noch immer eher niedrig, und es bestehe kein Anlass für Alarmismus. Das Land vollziehe keinen grundsätzlichen Kurswechsel und bleibe bei seiner Linie der Besonnenheit.

Al-Wazir dankte ausdrücklich der großen Mehrheit der Menschen, die in Bahnen und Bussen mit einer Maske sich und andere vor dem Coronavirus schützen. Für die Minderheit der Verweigerer gelte aber, dass die bestehende Pflicht durchgesetzt werden solle. Im Gegensatz zu bisher darf das Bußgeld daher künftig bei fehlender Maske sofort verhängt werden, ohne dass dem eine Ermahnung vorausgegangen ist.

Masken nicht im Klassenzimmer

Die bereits am Vortag bekanntgegebene Pflicht, ab Montag auch in den Schulen außerhalb der Klassenzimmer Masken zu tragen, gilt nach den Worten von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) ausdrücklich nicht für den Unterricht. Er verwies auf die Einschätzung der Kinder- und Jugendärzte, dass dies die Konzentrations- und Lernfähigkeit der Schüler deutlich beeinträchtigen würde.

Sozial-Staatssekretärin Janz berichtete von einer Mitteilung an die Kitas, wonach Kinder nicht wegen einer bloßen „Rotznase“ nach Hause geschickt werden sollten. Nur wenn zum Schnupfen auch andere Symptome wie Fieber, trockener Husten oder allgemeine Abgeschlagenheit hinzukämen, sollten die Kinder besser zu Hause bleiben und sich auch testen lassen.

Die Bergsträßer Gesundheitsdezernentin Diana Stolz begrüßte am Donnerstag im Gespräch mit dieser Zeitung die Klarstellungen des Landes für den Besuch von Kitas und Schulen bei Erkältungsanzeichen. „Gut, dass man das klar geregelt hat.“

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Hessen auf 13 008 gestiegen. Das sind nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden von gestern (Stand 14 Uhr) 132 Fälle mehr als noch am Vortag. Die Zahl der mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle in Hessen liegt bei 526 – und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert.

Im Kreis Bergstraße wurden gestern vier neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle liegt damit bei 437. Insgesamt sind damit im Kreisgebiet 32 Patienten bekannt, die aktuell an einer Infektion mit dem Virus leiden. Unter anderem in Lautertal, Lindenfels und Zwingenberg gibt es gegenwärtig keine Infektionsfälle. In Heppenheim sind es zehn, in Bensheim drei Infizierte, in Lorsch und Einhausen je eine Person. Die meisten Bergsträßer stecken sich zurzeit nach Auskunft von Diana Stolz bei Aufenthalten im Ausland an. lhe/seg/dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.08.2020