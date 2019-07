Hessens Bauern leiden unter Hitze

Bergstraße.Den hessischen Getreidebauern setzt die Hitze zu. Für viele ihrer Pflanzen war das Wetter in diesem Jahr viel zu heiß und zu trocken. Deshalb rechnet der hessische Bauernverband mit Einbußen beispielsweise bei der Ernte des Winterweizens, die an diesem Wochenende in großem Stil beginnen soll. Auch beim Hafer- und Roggenanbau könnte die Trockenheit ebenfalls Spuren hinterlassen.

Anders sieht es bei der Wintergerstenernte aus, die vor allem in Südhessen weitgehend abgeschlossen sei. Unser Bild zeigt ein Feld an der Bergstraße mit Blick auf die Höhen von Melibokus und Auerbacher Schloss. Die Erträge seien dort etwa zehn Prozent höher als im vergangenen Jahr, so der Bauernverband. red/BILD: Neu

