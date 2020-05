Hessens Finanzminister erwartet eine lange Durststrecke

Wiesbaden.Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) erwartet eine noch lange mehrjährige Durststrecke, bis die öffentlichen Haushalte in Hessen die finanziellen Folgen der Corona-Krise verdaut haben. Sein Vorgänger Thomas Schäfer (CDU) habe bei der Einbringung des ersten Nachtragshaushaltes im Landtag von einer Jahrhundertaufgabe gesprochen, sagte der Finanzminister am Donnerstag im Wiesbadener Parlament. „Ich würde so weit nicht gehen, dass es uns hundert Jahre beschäftigen wird.“

Aber auch die Prognose des Nachbarlandes Nordrhein-Westfalen, in der von einem Zeitraum von 50 Jahren gesprochen werde, zeige die finanzielle Größenordnung und zeitliche Dauer, erklärte Boddenberg. Das betreffe sowohl die Haushalte der Kommunen als auch den Landeshaushalt, auch wenn er sich auch diesem zeitliche Ausblick derzeit nicht anschließe. Der Finanzminister warb im Landtag für ein gemeinsames Handeln in der Krise.

Die Oppositionsfraktionen mahnten dagegen deutliche mehr und detailliertere Informationen des Parlaments über die Milliardenmittel des bereits beschlossenen und angekündigten zweiten Nachtragshaushalt an. Die Corona-Krise sei kein Automatismus für neue Schulden. Zudem müssten die Kommunen deutlich mehr gestützt werden. Die Linke forderte außerdem die Einführung einer Vermögensteuer.

Fünf Todesfälle mehr

Unterdessen hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen durch das Coronavirus in Hessen um 55 erhöht. Das entspricht fast genau dem Niveau des Vortags. Demnach gab es am Donnerstag (Stand 14 Uhr) 9915 Fälle, wie das Sozialministerium in Wiesbaden erklärte. Die Zahl der Todesfälle, die in Verbindung mit Covid-19 gebracht wird, liegt nun bei 471, fünf Fälle mehr als am Mittwoch.

Erhöht hat sich auch die Zahl derer, die nach dem Gottesdienst einer Freikirche in Frankfurt am 10. Mai positiv auf Covid-19 getestet worden sind: Bis Donnerstag wurden 200 Menschen aus dem Umfeld der Gemeinde als Infizierte registriert. Von ihnen wohnen 57 in Frankfurt, die übrigen leben in sieben umliegenden Landkreisen, sagte eine Sprecherin des Frankfurter Gesundheitsdezernats. Derzeit würden neun Menschen in Krankenhäusern stationär behandelt, in einem Fall intensivmedizinisch. Am vergangenen Wochenende waren die Infektionen in der Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde bekannt geworden.

Hunderte von der Corona-Krise gebeutelte Vereine in Hessen hoffen auf finanzielle Hilfe durch das Land. Es seien rund 600 Anträge zur Vereinshilfe in den verschiedenen Ressorts der Landesregierung eingereicht worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Wiesbaden. Gemeinnützige und auf ehrenamtlicher Basis geführte Vereine können seit dem 1. Mai Hilfen von bis zu 10 000 Euro des Programms „Weiterführung der Vereins- und Kulturarbeit“ beantragen. Laut Innenministerium befinden sich 423 Anträge derzeit noch in der Bearbeitung. 139 Eingaben wurden bereits geprüft und 69 bewilligt. „Bisher wurden Mittel in Höhe von mehr als 350 000 Euro ausgezahlt“, sagte der Sprecher. lhe

