Heute mit dem 50. Stadtmagazin Bensheim

Anzeige

Bensheim.Das Stadtmagazin Bensheim feiert Jubiläum: Heute liegt dem Bergsträßer Anzeiger die 50. Ausgabe bei. Vor 13 Jahren – im Sommer 2005 – erschien das erste Heft. Optisch hat sich das Stadtmagazin in dieser Zeit immer mal wieder verändert, der inhaltliche Schwerpunkt dagegen ist gleich geblieben: Geschichten und Gesichter aus Bensheim. Die haben wir natürlich auch in diesem Heft wieder zu bieten – und noch einiges mehr. In unserer Jubiläumsausgabe blicken wir unter anderem zurück auf die schönsten Titelbilder der vergangenen 50 Hefte – und Sie dürfen Ihren Topfavoriten auswählen. Zu gewinnen gibt es auch etwas: Wir laden Sie zu einer Planwagentour ins Auerbacher Fürstenlager ein. cim/BILD: Neu