Heute mit dem BA-Schulratgeber

Bergstraße.Gleich im neuen Jahr steht eine wegweisende Entscheidung an: Welche Schule für mein Kind nach Klasse 4?

Schülerzahl, durchschnittliche Klassengröße und Medienausstattung sind nur drei von vielen Faktoren, die für Kinder und Eltern maßgeblich sind. Im großen Angebot an Schulen im Kreis Bergstraße ist es alles andere als leicht, die richtige herauszupicken. Mit der 28-seitigen Sonderbeilage Schulratgeber 2021, die der Tageszeitung heute beiliegt, gibt der BA nützliche Tipps für die Entscheidungsfindung an die Hand. Vom Gymnasium über die Gesamt-, Real- und Hauptschulen: Im BA-Schulratgeber finden sich die detaillierten Profile von 19 Schulen. Sie alle stellen sich in unserer heutigen Sonderbeilage auf jeweils einer kompletten Seite vor. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.12.2020