Heute Sonderbeilage „Schönes Zuhause“

Bergstraße.Jede Menge Tipps, Tricks und Trends rund ums Thema Wohnen finden Leser in der zwölfseitigen Beilage „Mein schönes Zuhause“ in der heutigen Ausgabe dieser Zeitung. Unter anderem geht es um Wandschmuck, der Urlaubsgefühle weckt, mehr Pep in der Küche und um den Garten im Herbst. Man erfährt, auf was man beim Fensterkauf achten sollte, und wie ein kleines Kinderzimmer mit Spiegeln und Farbe optisch vergrößert werden kann. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.09.2020