Heute Sonderseiten zur BA-Vorlesestunde 2018

Bergstraße.Über 30 Kindergärten in Bensheim, Zwingenberg, Lorsch, Einhausen, Lautertal und Lindenfels haben auch in diesem Jahr wieder an der BA-Vorlesestunde teilgenommen. Seit 2008 nehmen sich bekannte und engagierte Bergsträßer Bürger – unser Bild zeigt Pfarrer Äneas Opitek im evangelischen Kindergarten in Zell – Jahr für Jahr im Herbst eine Stunde Zeit, um den Kindern in den Kitas schöne Geschichten vorzulesen. Mit dem Leseförderprojekt wollen der BA und seine Partner die Vorlesekultur in der Region ein Stück weit unterstützen. Berichte und die schönsten Bilder der Vorlesestunde 2018 gibt es heute auf sechs Sonderseiten. red/Bild: Zelinger

Mittwoch, 05.12.2018