Heute wieder in Bensheim: Ein Tag voller Jazzmusik

Bergstraße.Heute (Samstag) heißt es wieder „Jazz von 10 bis Zehn“ in der Bensheimer Innenstadt. Vier Bands spielen zwischen 10 und 22 Uhr rund um den Bürgerwehrbrunnen. Der Eintritt ist wie gewohnt frei, für Essen und Trinken ist gesorgt. Den Anfang machen die Bergsträßer Marching All Stars mit klassischem Oldtime-Jazz. Zu hören ist die Marchingband erneut ab 14 und ab 18 Uhr. Ab 11 Uhr steht das Jörg Hegemann Trio mit fetzigem Boogie Woogie auf der Bühne. Um 15 Uhr folgt Red Onion Hot Jazz mit klassischem New Orleans Jazz. Den Abend gestalten ab 19 Uhr April King Rhythm and Blues. red/Archivbild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.08.2019