Hilfe bei Überdosis

Mannheim.Mannheim gibt als erste Stadt in Baden-Württemberg ein Notfallpaket mit dem Medikament Naloxon an Drogenabhängige aus. Damit ließen sich bei einer Überdosierung von Opioiden wie Heroin Leben retten. Wie der Drogenverein mitteilte, werden für Abhängige ab Mittwoch Kurse angeboten, die den Umgang mit dem Notfallmedikament vermitteln sollen. Der Wirkstoff, der über ein Nasenspray verabreicht wird, spüle belegte Atemrezeptoren frei. „Dadurch gewinnen Überdosierte fünf bis 15 Minuten“, erklärte Philip Gerber vom Drogenverein. Die Einnahme von Naloxon sei aber nur eine temporäre Hilfe. „Ein Rettungswagen muss dennoch gerufen werden.“ Bisherige Erfahrungen seien positiv, berichten Drogenvereine in München und Köln. seko

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018