Hilfe für die 3. Liga

Frankfurt/Mannheim.Mit einer „Task Force“ soll die 3. Liga der Fußballer abseits des Streits um eine Fortsetzung der aktuellen Saison zukunftssicher gemacht werden. Eine entsprechende Arbeitsgruppe aus Vertretern des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und der Regional- und Landesverbände soll beim DFB-Bundestag am 25. Mai auf den Weg gebracht werden. Zudem sollen der Expertengruppe auch Personen aus anderen Sportarten und Bereichen angehören.

Einen gleichlautenden Vorschlag hatte am Montag Drittligist SV Waldhof in die aufgeheizte Diskussion um die Spielklasse und ihre Perspektiven eingebracht. Der SVW absolvierte am Montag die zweite Serie der vorgeschriebenen Corona-Tests. Die Ergebnisse stehen noch aus. th

