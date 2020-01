Hilfsgüter für Flüchtlinge auf Lesbos

Spenden aus Mannheim wurden auf Lesbos verteilt. © Sicherer Hafen

Mannheim.Bei einer Sammelaktion in Mannheim für Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos sind rund 400 Kartons mit Jacken, Decken, Schlafsäcken und Zelten zusammengekommen. Das teilte das Bündnis „Sicherer Hafen Mannheim“ mit. Ihm gehören mehr als 30 Organisationen in der Stadt an.

Die Sammlung erfolgte im November, noch vor Weihnachten wurden die Spenden über einen Münchner Partnerverein nach Lesbos gebracht, wo sie im Lager Moria verteilt wurden. Auf den griechischen Inseln leben Berichten zufolge zehntausende Flüchtlinge unter schlimmen hygienischen Bedingungen. Die Situation in den „völlig überfüllten Lagern“ sei „katastrophal wie noch nie“, sagte Florian Stihl vom Mannheimer Aktionsbündnis.

Unterdessen teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit, dass in der Mannheimer Flüchtlingsunterkunft auf dem Spinelli-Gelände keine Flüchtlinge mehr untergebracht seien. Die letzten hätten die Einrichtung am Freitag verlassen. Sie seien in andere Städte und Kreise verlegt worden. Jetzt habe man noch verschiedene Arbeiten zu erledigen, ehe die Unterkunft wie angekündigt Ende März schließen könne. Auf dem Gelände soll 2023 die Bundesgartenschau stattfinden. imo

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020