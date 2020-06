Historiker: Antifa in der Region aktiv

Mannheim.Nach Ansicht des Historikers Richard Rohrmoser ist die Antifa in der Rhein-Neckar-Region aktiv. Wie er im Interview mit dieser Redaktion sagte, habe sich 2018 zwar der „Arbeitskreis Antifa Mannheim“ aufgelöst, doch gebe es antifaschistische Bewegungen in der Region, die sich gegen Aktivitäten Rechtsextremer stemmen würden. US-Präsident Donald Trump hatte „Berufsanarchisten“ und die „Antifa“ für Ausschreitungen in Städten der USA verantwortlich gemacht. Der in Mannheim promovierte Rohrmoser verfasst ein Buch, in dem er sich mit der Antifa beschäftigt. wol (Bild: Privat)

