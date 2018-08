Anzeige

Lindenfels.Historische Bergsträßer Gebäude und Türme gibt es ab Samstag, 18. August, im Drachenmuseum in Lindenfels zu sehen – allerdings in Mini-Versionen. Der Gadernheimer Betriebstechniker Peter Elbert hat sie in vielen Stunden filigraner Arbeit rekonstruiert und dabei teilweise auch Original-Baupläne verwendet. Erstmals präsentiert er bei einer Werkschau so viele seiner Miniaturen in gebündelter Form. red