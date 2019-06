Hitze bricht Rekord

Rhein-Neckar.In der Woche nach Sommerbeginn müssen sich die Menschen in Deutschland auf eine rekordverdächtige Hitze einstellen. In üblicherweise warmen Orten entlang des Rheins seien Werte bis 39 Grad wahrscheinlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. „Bis einschließlich Mittwoch wird es jeden Tag heißer“, sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser. Er sei sich relativ sicher, dass der 1947 in Frankfurt gemessene Junirekord von 38,2 Grad geknackt werde.

Hohe Temperaturen bedeuten für die Rettungsdienste eine angespannte Zeit. Auch in der Region haben die Sanitäter mehr zu tun, wie Gerhard Mikulla von der integrierten Leitstelle Rhein-Neckar in Ladenburg mitteilte. Die Situation habe sich im Laufe der Jahre aber verbessert. „Die Leute sind zwar immer noch nicht so richtig auf die Hitze vorbereitet, aber sie werden vernünftiger“, sagte er auf Anfrage dieser Zeitung. jor/dpa

