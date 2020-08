Hitzewelle dauert an

Mannheim/Offenbach.Zwei Badetote, volle Freibäder und Seen, erhöhte Waldbrandgefahr – Sonne und Hitze haben am Wochenende teilweise dramatische Auswirkungen gehabt. Bundesweit starben mindestens fünf Menschen beim Schwimmen, zwei davon in der Metropolregion. Die Hitzewelle dauert in den kommenden Tagen, auch über die Wochenmitte hinaus, an. Die Hitzewarnungen aufgrund der anhaltend starken Wärmebelastung gelten daher weiter.

Am höchsten kletterte das Thermometer am Wochenende nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes in Trier. Dort wurden 38,2 Grad gemessen. In Mannheim stieg die Temperatur am Sonntag auf 36 Grad. Wer konnte, suchte nach Abkühlung. In den Freibädern in Baden-Württemberg herrschte nach Angaben der Polizeipräsidien reger Betrieb. In Mannheim waren die Freibäder weitgehend ausgelastet. Am Sonntagnachmittag gab es lediglich wenige freie Plätze im Herzogenriedbad sowie am Heinz-Hunsinger-Sommerbad. Das zeigte die Webseite schwimmen-mannheim.de, die Besucher über freie Badekapazitäten informiert. Aus Sicherheitsgründen werden die Bäder nach Angaben der Stadt für den restlichen Tag geschlossen, wenn die Kapazitätsgrenze einmal erreicht ist.

Aufgrund der Obergrenzen wichen viele auf die Seen in der Region aus. Für zwei Menschen endete der Badespaß dort tödlich. In einem See in Groß-Rohrheim ertrank am Samstagnachmittag ein 17-Jähriger Nichtschwimmer. Laut Polizei wollte sich der Jugendliche abkühlen, sei aber am steil abfallenden Ufer des Baggersees in Not geraten. Zutritt und Schwimmen ist dort für die Öffentlichkeit verboten.

Zwei Notfälle in St. Leon

Ebenfalls am Samstag wurde aus dem St. Leoner See ein Mann tot geborgen. Nach Zeugenaussagen war der 52-Jährige aus Waldbronn zuvor Wasserski gefahren. Ob ein Unfall vorausgegangen war oder ob es sich um einen medizinischen Notfall handelte, ist Gegenstand von aktuellen Ermittlungen. An der Wasserskianlage kann nach jetzigem Stand ein technischer Defekt oder ein Verschulden des Betreibers ausgeschlossen werden. Am Sonntag gab es am St. Leoner See einen weiteren Badeunfall. Rettungskräfte bargen die Person nach Angaben der Polizei lebend.

Hoch „Emil“ breitet sich über Nordeuropa aus und sorgt dafür, dass atlantische Tiefausläufer keine Chance haben, nach Deutschland zu gelangen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berichtet. Im Süden könne es durch die feuchte Luft zu einzelnen, auch kräftigen Hitzegewittern kommen.

Die Mannheimer Feuerwehr warnt, die Waldbrandgefahr sei extrem hoch. Lagerfeuer oder Rauchen seien strikt untersagt. apt/dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.08.2020