Hitzewelle lässt Pinguine im Luisenpark kalt

Mannheim.Es soll eine Woche voller Hitzerekorde werden: Den Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach zufolge steigt das Thermometer am Donnerstag und Freitag im Südwesten auf 36 bis 40 Grad. Schon an diesem Dienstag und Mittwoch wird es bis zu 35 Grad warm. Für die 20 Pinguine im Mannheimer Luisenpark auf diesem Bild ist die Hitzewelle kein Problem: Die Humboldt-Pinguine kommen laut Parkverwaltung aus Südamerika, wo Temperaturen von 35 Grad eher normal sind. Üblicherweise kühlen sich die Vögel im Wasser ihrer Anlage im Luisenpark ab. Das haben sie auch schon während der ersten Hitzewelle des Sommers getan, bei der es am 26. Juni Höchsttemperaturen von 38.6 Grad gab. red (Bild: Blüthner)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019