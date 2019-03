Hoch „Hannelore“ vertreibt den Winter

Mannheim.Nach nasskalten und stürmischen Wochen hat das Frösteln nun ein Ende: Pünktlich zum Frühlingsbeginn bringt Hoch „Hannelore“ endlich Sonnenschein nach Deutschland. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen in weiten Teilen des Bundesgebiets allmählich die Temperaturen. Während heute die Höchstwerte noch unter 15 Grad bleiben, können am Freitag etwa im Südwesten regional bis zu 20 Grad erreicht werden. So richtig auf den Frühling gefreut hat sich gestern Hobbygärtner Joachim Geier (Bild). In der Mannheimer Kleingartenanlage Sellweiden an der Feudenheimer Straße genoss der 74-Jährige die Pracht der Osterglocken: „Endlich kann man wieder raus.“ red (Bild: Keiper)

