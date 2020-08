Hoch hinaus über Bad Dürkheim

Bad Dürkheim.Es ist das größte mobile Riesenrad der Welt, und eigentlich wäre Sebastian Göbel, Juniorchef des gleichnamigen Wormser Schausteller-Unternehmens, damit im großen Stil unterwegs gewesen. Die 70 Meter hohe Attraktion, die Millionen in der Anschaffung kostet, ist nun in Bad Dürkheim neben dem Gradierbau aufgestellt worden, wo man sich um diese Jahreszeit sonst langsam für den Wurstmarkt, das wohl größte Weinfest der Welt, in Stellung bringt. Die Corona-Pandemie bewirkt aber, dass in diesem Jahr fast alles anders ist. Und so kommen die Gäste nicht in Scharen, aber immerhin permanent an die Weinstraße, um von oben einen Blick über die Metropolregion bis zum Odenwald zu genießen. Für Göbel sind es wichtige Einnahmen. Bis Oktober bleibt das Fahrgeschäft hier stehen. bjz/sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020