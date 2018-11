Hochbetrieb bei Einkaufsnacht in Bensheim

Bensheim.Kerzenlicht, illuminierte Brunnen, Feuershows, Stelzenläufer und ein knisterndes Lagerfeuer auf dem Marktplatz: Die Bensheimer Innenstadt hatte am Freitagabend beim sogenannten Nightshopping einiges zu bieten. Neben stimmungsvoller Atmosphäre konnte in den meisten Geschäften der Fußgängerzone bis 23 Uhr eingekauft werden.

Ausgerichtet hatten die beliebte Veranstaltung die Einzelhändler in Zusammenarbeit mit dem Verein „Bensheim Aktiv“. Da auch das Wetter mitspielte, kam das abwechslungsreiche Programmpaket gut an – in der Innenstadt herrschte Hochbetrieb. dr/Bild: Funck

