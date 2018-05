Hochbetrieb beim Frühlingssonntag

Anzeige

Bensheim.Der Frühlingssonntag in Bensheim präsentierte sich gestern als sommerliches Einkaufserlebnis: Zur Kunstmeile in der Innenstadt hatten die meisten Geschäfte in der Fußgängerzone geöffnet.

Der Verein „Bensheim Aktiv“ und die Einzelhändler hatten zudem ein unterhaltsames Rahmenprogramm zusammengestellt. Das Gesamtpaket kam bei den Besuchern gut an. Zwischen Ritterplatz und Storchennest herrschte Hochbetrieb wie zu guten Winzerfestzeiten. An schnelles Vorankommen war nicht zu denken. Einzig die Krönung der Bensheimer Blütenkönigin fehlte am Sonntag. Die Zeremonie geht wie im vergangenen Jahr beim Bürgerfest im Juni über die Bühne. dr/Bild: Neu