Bergstraße.Eher ungünstige Witterungsverhältnisse machten dem „Jazz von 10 bis Zehn“ am Samstag in der Bensheimer Innenstadt rund um den Bürgerwehrbrunnen zu schaffen. Um die Mittagszeit herrschte noch Hochbetrieb: Die Zuhörer genossen die frischen Klänge, die ihnen hochkarätige Jazz-Musiker präsentierten.

Doch als am Nachmittag Petrus seine Schleusen öffnete, räumten weniger Hartgesottene schweren Herzens ihre Plätze – was auch dazu führte, dass es am Abend beim abschließenden Auftritt von „April King Rhythm & Blues“ nicht den angemessenen Besucherandrang gab. red/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.08.2019