Hochklassige Ausstellung mit Bergsträßer Motiven

Bergstraße.Die Kunstfreunde Bergstraße zeigen in ihrer Jahresausstellung Motive zwischen Bergstraße und Odenwald ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Die fein komponierte, hochklassige Werkschau beleuchtet geradezu beispielhaft nicht nur ein regionales Kapitel des malerischen Realismus, sondern auch die technischen Spielarten während dieser kunsthistorisch dynamischen Phase. Die Ausstellung wurde mit einer gut besuchten Vernissage im Bürgerhaus Sonne in Alsbach eröffnet und ist dort noch bis zum 21. Oktober immer samstags von 14.30 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr zu sehen. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.10.2018