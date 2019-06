Hochsommer zeigt sich schon mal an der Bergstraße

Bergstraße.Erstmals in diesem Jahr hat das Wetter am Wochenende die 30-Grad-Marke überschritten. Viele Menschen freuten sich über die Sonne und entspannten im Freien. Auch Schwimmbäder waren gut besucht. Und beim Fußball genossen die Kinder den Strahl der Beregnungsanlage (Bild). Mit dem hochsommerlichen Intermezzo ist es jedoch fürs Erste schon wieder vorbei. Die Temperaturen sollen zwar noch ein bisschen zulegen, aber ab Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst in Offenbach auch mit teils heftigen Gewittern und Schauern. Örtlich wird zudem vor Hagelkörnern gewarnt. sma/seg (Bild: Neu)

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.06.2019