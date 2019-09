Hochstraße bleibt 2019 dicht

Ludwigshafen.Die Untersuchungen an der gesperrten Hochstraße Süd in Ludwigshafen dauern deutlich länger als erwartet. „Ich gehe deshalb davon aus, dass die Verkehrsader in diesem Jahr nicht wieder geöffnet werden kann“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung. Grund: Nach Vorstellung eines Zwischengutachtens zeichnen sich zwar Sanierungsvarianten ab. Doch für eine endgültige Aussage seien weitere Bohrungen nötig. Zudem müsse die Fahrbahndecke an der wichtigen Verkehrsader zwischen der A 650 und der Adenauer-Brücke geöffnet werden.

„Im Laufe dieses Jahres, voraussichtlich im Herbst, werden Lösungsvorschläge vorgelegt“, kündigte die Stadtverwaltung an. Diese könnten etwa Mitte November vorliegen, so Steinrucks vorsichtige Prognose. Damit verzögert sich der Zeitplan zum dritten Mal. Noch am Montag hatte Steinruck erklärt, dass die Verbindung bis mindestens Mitte Oktober gesperrt bleibe. Die Stadt will die Hochstraße zumindest behelfsmäßig für den Verkehr öffnen und prüft deshalb auch provisorische Lösungen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019