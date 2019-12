Hochstraße soll bis Ende Juni abgerissen sein

Von Thomas Schrott

Ludwigshafen. Der Abriss der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd in Ludwigshafen soll im Februar beginnen und Ende Juni beendet sein. Das hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Freitag erklärt. Die beauftragte Spezialfirma Moß aus Lingen (Emsland) plant, zunächst ein Brückenteil an der Mundenheimer Straße bis Mitte März abzubrechen. Danach sollen die Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr aufgehoben werden. Seit Bekanntwerden der Einsturzgefahr der 500 Meter langen Brücke am 22. November müssen die rheinüberschreitenden Straßenbahnlinien große Umleitungen nehmen.

Ferngesteuerte Geräte im Einsatz

Die Stadtverwaltung hatte am Freitag der Firma Moß den Zuschlag gegeben, weil sie „über viele Referenzen und einschlägige Erfahrungen auch im engen Innenstadtbereich verfügt“, ergänzte der Leiter des Tiefbauamtes, Björn Berlenbach. Als Beispiel nannte er den Abbruch der „Tausendfüßlerbrücke“ in der Düsseldorfer Fußgängerzone.

Beim Abriss in Ludwigshafen werde das Unternehmen teilweise ferngesteuerte Geräte einsetzen. Damit sollen im Vorfeld zusätzliche Stützen unter das marode Bauwerk geschoben werden. „Den eigentlichen Abbruch übernehmen 70-Tonnen-Bagger mit speziellen Scheren, die die Betonstücke zerbeißen“, erläuterte Berlenbach das Vorgehen. Die Firma Moß werde alle Geräte selbst mitbringen und keine Subunternehmen einsetzen. Die Kosten des Abbruchs hatte die Stadt auf rund 8,5 Millionen Euro geschätzt und dafür vor zwei Wochen die einstimmige Zustimmung des Stadtrats erhalten. Über die genaue Summe machte Steinruck keine Angaben, betonte aber, dass die frühere Schätzung leicht unterschritten werde. Über weitere Einzelheiten will die Verwaltung bei einer Bauausschusssitzung am 13. Januar informieren.

Die Baustelle an der Hochstraße Süd soll ab 27. Januar eingerichtet werden. Zuvor werden 14 Platanen gerodet, nachdem das Verwaltungsgericht Neustadt einen Eilantrag der Fraktion Grüne und Piraten gegen die Baumfällungen als unzulässig abgelehnt hat. Der Brückenabriss soll im Zwei-Schicht-Betrieb erfolgen, so Berlenbach. Vom Nahverkehrsknotenpunkt Berliner Platz arbeiten sich die Bagger abschnittsweise nach Westen vor.

Im Frühjahr will die Stadtverwaltung mit der Planung der neuen Hochstraßenbrücke beginnen. Dabei hofft die Oberbürgermeisterin darauf, dass der Bundestag im Februar ein Beschleunigungsgesetz verabschiedet, so dass die Planungsverfahren bei solchen Ersatzprojekten schneller abgewickelt werden können. Das Land Rheinland-Pfalz habe unlängst einen Änderungsantrag eingebracht, der für Ludwigshafen „passend“ sei, so Steinruck.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019