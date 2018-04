Hochstraßen: Die geänderten Pläne und ihre Folgen

Anzeige

Rhein-Neckar.Mit gemischten Reaktionen haben Interessenvertreter und Betroffene die geänderten Pläne bei Sanierung beziehungsweise Abriss der Ludwigshafener Hochstraßen (Bild) aufgenommen. Die Fachleute warten noch auf Erläuterungen aus dem Ludwigshafener Rathaus. Dies soll in den Abstimmungsrunden für die Baustellenplanung der Region folgen. Nachteile für bereits geplante oder laufende Projekte sind demnach nicht zu fürchten. Anders sehen das Spediteure. Sie befürchten ein dauerhaftes Nadelöhr im Binnenverkehr. Diese Zeitung hat zusammengefasst, was in Ludwigshafen, Mannheim und der Region welche Folgen hat. BILD: Zinke