Hochstraßen-Sanierung: Finanzierungsfragen gelöst?

Problemkinder der Region: die Hochstraßen in Ludwigshafen. © Keiper

Ludwigshafen/Mainz.Die Situation an den Ludwigshafener Hochstraßen und der damit einhergehende drohende Verkehrskollaps in der Metropolregion ist regelmäßiges Thema bei der Bundesregierung in Berlin. Wie der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) im Interview mit dieser Zeitung sagte, habe er die Lage sowohl Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU) als auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geschildert und auf die Dringlichkeit hingewiesen. Er führe die Gespräche auch für die Stadt, die als Baulastträger die Verantwortung trägt. Die Planung für die Sanierung der Hochstraßen sei im Moment „voll im Gange“. Wissing sagte zudem verklausuliert: „Es gibt keine Finanzierungsfragen, die diese Planung verzögern.“ Immer wieder hatte die Stadtverwaltung in der Vergangenheit gefragt, inwiefern Bund und Land bereit seien, sich über die bisher getätigten Zusagen hinaus zu beteiligen. Er sei „sehr zuversichtlich, dass das am Ende erfolgreich sein wird“, so Wissing.

Der Minister warnte davor, die Sanierung der Hochstraßen mit der Diskussion um Rheinbrücken und Innenstadtentwicklung zu vermischen. „Wer soll das alles steuern?“, fragte er. Zu Planungsfragen insgesamt kritisiert Wissing Verbände wie die Umwelthilfe. Manchmal werde Infrastrukturausbau in Deutschland bewusst verhindert. sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019