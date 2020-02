Hochwasserwoche klingt sonnig aus

Mannheim.Entspannung an der Hochwasserfront: Für den Rhein und den Neckar meldet das Wasser- und Schifffahrtsamt in den kommenden Tagen sinkende Pegelstände. In den vergangenen Tagen wurden in Mannheim – wie auf diesem Bild zu sehen – besonders die Ufer des Neckars überschwemmt. Am Donnerstag ging das Wasser aber deutlich zurück, was blieb, war der Schlamm. Auch in den kommenden Tagen wird das Wetter freundlicher und trocken im Südwesten: Angaben des Deutschen Wetterdienstes zufolge scheint am Freitag meist die Sonne. Bei schwachem Wind aus Osten bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 7 Grad, ehe es am Wochenende wärmer wird. Am Samstag klettern die Höchsttemperaturen auf 4 bis 10, am Sonntag auf 8 bis 15 Grad. Während am Samstag noch die Sonne scheint, regnet und stürmt es am Sonntag allerdings gebietsweise. dpa (Bild: Rittelmann)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.02.2020