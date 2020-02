Hockenheim rüstet auf

Region.Der Vorfall in Hanau wirkt sich nicht auf die Sicherheitsvorkehrungen bei den Fasnachtszügen im Einzugsgebiet dieser Zeitung aus. In Schwetzingen, Altlußheim, Ketsch und Brühl wird an bewährten Sicherheitskonzepten festgehalten.

In Hockenheim wird die Zahl der Sicherheitskräfte von Polizei und Zugveranstalter Hockenheimer Marketing-Verein im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent erhöht, heißt es seitens der Stadt. Der Mehreinsatz von Beamten und privaten Securitymitarbeitern resultiert jedoch aus den Erfahrungen mit Vandalismus vor allem durch große Gruppen alkoholisierter Jugendlicher, mit denen am Samstag, 22. Februar, gerechnet wird. Der Zug startet um 13.30 Uhr. sz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.02.2020