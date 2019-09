Hockenheimerin singt für Frieden

Hockenheim.Ein Comeback mit einer Botschaft feiert Sängerin Lennie Keen (Bild), die mit bürgerlichem Namen Helene Schmitt heißt, bei einem Auftritt am Freitag, 20. September, 20 Uhr, in „Meiks Brunch and Bar“ in der Landhausstraße 3 in Heidelberg. Mit ihrem Projekt namens „Making our world“ möchte sie mit ihren Partnern Iness Voca aus Dossenheim und dem Produzenten Geo Slam aus Schweden und Los Angeles auf den Weltfriedenstag aufmerksam machen.

In den kommenden Jahren soll an dem Tag ein Musikfestival etabliert werden, an dem sich Gruppen und Initiativen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen, vorstellen können. Für Lennie Keen geht es darum, die Welt mit kleinen Schritten ein Stück besser zu machen. mm/Bild: Stromenger

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.09.2019