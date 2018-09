Höchste Haftstrafen

Frankenthal.Im Prozess um die Entführung und Ermordung von zwei Unternehmern aus Ludwigshafen und Brühl hat das Landgericht Frankenthal gestern Höchststrafen verhängt. Es verurteilte zwei Männer und eine Frau unter anderem wegen Mordes und erpresserischen Menschenraubs zu lebenslanger Haft. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass das Trio die Geschäftsleute aus Mutterstadt und dem badischen Brühl entführt, erpresst und erdrosselt hat.

Für den Drahtzieher, einen 50-jährigen Türken, der in Frankenthal eine Wellness-Oase betrieb, ordnete das Gericht zudem Sicherungsverwahrung an. Von ihm gehe eine Gefahr für die Allgemeinheit aus. Der Anwalt der Frau will Revision einlegen. sin

