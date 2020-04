Höhepunkt der Infektionswelle an Ostern?

Wiesbaden/Bergstraße.Das hessische Sozialministerium rechnet für das Osterwochenende mit dem Höhepunkt der Covid-19-Infektionen. Zwar seien am Montag nur 101 Fälle mehr als am Vortag und ein damit vergleichsweiser geringer Anstieg auf 4668 infizierte Menschen verzeichnet worden. Allerdings seien bereits in den vergangenen Wochen nach dem Wochenende zunächst vergleichsweise niedrige Zahlen von Neuinfektionen gemeldet worden, so Sozialminister Kai Klose (Bündnis 90/Grüne).

Insgesamt sehe er Anzeichen dafür, dass Kontaktverbote und Abstandsregelungen „eine gewisse Wirkung erzielen“, sagte Klose. „Wir sind aber noch nicht in einem Bereich, der uns beruhigen könnte.“ Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus stieg (Stand Montag, 14 Uhr) um fünf auf 64.

Im Kreis Bergstraße sind zwei Flüchtlings-Unterkünfte in Bürstadt unter Quarantäne gestellt worden. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, war ein Bewohner zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Im Kreisgebiet wurden gestern vier neue Infektionsfälle bekannt: je einer in Heppenheim, Lorsch, Mörlenbach und Viernheim. Die Gesamtzahl der Infektionen erhöht sich damit auf 232. 13 von ihnen lägen in Krankenhäusern. 64 Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden, seien mittlerweile genesen.

Für schwer an Covid-19 erkrankte Patienten gibt es Sozialminister Klose zufolge 755 freie Betten mit Beatmungsmöglichkeiten. Derzeit würden in den Krankenhäusern etwa zehn französische Patienten behandelt, eine Hilfeanfrage aus Italien bestehe nicht mehr, nachdem dort neue Kapazitäten gefunden worden waren. Bislang seien zwei Millionen Mund-Nase-Masken etwa an Kliniken und Einrichtungen der Altenpflege verteilt worden, sagte Klose. „Alles, was wir kriegen, geben wir so schnell wie möglich weiter.“

Im Land gibt es nach Schätzungen des Gesundheitsministeriums jeden Tag rund 4000 Tests auf das Coronavirus. Auf diese Zahl komme man, wenn man davon ausgehe, dass im Durchschnitt 200 neue Infektionen pro Tag nachgewiesen werden und zugrunde lege, dass zwischen drei und zehn Prozent der Testergebnisse positiv seien.

Tests werden laut Ministerium an der Universität Marburg, der Universitätsklinik Frankfurt sowie im Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen vorgenommen. Außerdem testeten private Anbieter – auch außerhalb des Bundeslandes – für Praxen und Abstrichstellen in Hessen. „Ein Gesamtüberblick über die Fallzahl der Tests pro Tag liegt uns daher nicht vor.“

Al-Wazir sieht Wirtschaftskrise

Wegen der Corona-Krise könnte die Konjunktur nach Einschätzung des hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir deutlich stärker einbrechen als bislang gedacht. „Wovor ich Sorgen habe ist, dass die Tiefe des Einschnitts, den wir gerade erleben, noch nicht verstanden wurde“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Nach seiner Einschätzung könnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um bis zu zehn Prozent zurückgehen.

Studenten in Gesundheitsberufen, die derzeit ihre Prüfungen nicht wie geplant absolvieren, soll entgegengekommen werden. Das Fehlen „aus Gründen der Covid-19-Pandemie aus psychischen und physischen Gründen“ werde als „nicht unternommen“ gewertet, teilte das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG) auf seiner Internetseite mit. Dies gilt für akademische Gesundheitsberufe und Prüfungstermine im Frühjahr 2020. „Ein Attest ist nicht erforderlich.“

Mit dem massiven Rückgang von Auto- und Flugverkehr hat sich die Luftqualität in Hessen verbessert. Derzeit würden an allen Luftmessstationen im Land deutlich niedrigere Werte des schädlichen Stickstoffdioxids als noch in der ersten Märzhälfte beobachtet, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mit.

In den drei Tagen seit Einführung eines hessenweit einheitlichen Bußgeldkatalogs hat sich die überwiegende Zahl der Bürger an die Regeln gehalten. Das geht aus einer Bilanz des Innenministeriums hervor. Von Freitag bis Sonntagmittag habe die Polizei 315 Personengruppen registriert, die sich nicht an das Kontaktverbot gehalten hätten. Im gleichen Zeitraum wurden 22 Verstöße gegen die Schließungen von zum Beispiel Restaurants, Bars, Sport- oder Freizeiteinrichtungen festgestellt.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) will allen evangelischen Haushalten im Kirchengebiet zu Ostern einen „Hoffnungsbrief“ schicken. Insgesamt sollen von morgen an rund eine Million der himmelblauen Schreiben versendet werden, wie die EKHN in Darmstadt mitteilte. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.04.2020