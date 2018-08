Anzeige

Mannheim.In vier Mannheimer Parkhäusern kostet es mehr, den Wagen abzustellen. Die kommunalen Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB) hoben die Gebühren an. In zwei Einrichtungen (Kunsthalle und N 1/N 2) stiegen die Gebühren sogar um bis zu 1,50 Euro pro Stunde. Das Unternehmen begründet den Schritt mit den gestiegenen Kosten und hohen Investitionen in die Häuser. Die MPB betreuen in Mannheim 27 Parkhäuser und Tiefgaragen. bro