Hoffen auf Finaleinzug

Lampertheim.Das Forschernetzwerk Lampertheim hat sich um den Kita-Preis 2021 beworben und es in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ unter die 15 Nominierten geschafft. Seit 2007 kooperieren in dem Bündnis fast alle Lampertheimer Kitas, die Grund- und weiterführenden Schulen, um schon bei den Kleinsten die Lust am Entdecken und Experimentieren zu wecken und ihnen die Scheu vor naturwissenschaftlichen Schulfächern zu nehmen.

Zusätzlich werden Sprach- und Sozialkompetenz der Kinder gestärkt. Mit ihrem Konzept und den Erfahrungen der langjährigen Arbeit hoffen die Verantwortlichen um Koordinatorin Sabine Nieter, die Jury in der nächsten Runde erneut überzeugen zu können. Dazu gibt es in der kommenden Woche ein umfassendes Telefoninterview. Der mit insgesamt 130 000 Euro dotierte Preis wird seit 2018 in zwei Kategorien verliehen. swa

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.09.2020