Hoffenheim fertigt Bayern mit 4:1 ab

Sinsheim.Die TSG 1899 Hoffenheim hat dem FC Bayern München die erste Niederlage 2020 beigebracht. In einem mitreißenden Spiel der Fußball-Bundesliga gewann die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß am Sonntag gegen den deutschen Rekordmeister mit 4:1 (2:1). Ermin Bicakcic (16.) und Munas Dabbur (24.) schossen Hoffenheim früh 2:0 in Führung. Nach dem Treffer von Joshua Kimmich (36.) keimte Hoffnung bei den Bayern auf, die 60 Stunden nach dem Gewinn des Supercups müde wirkten. Andrej Kramaric besiegelte mit seinen Treffern zum 3:1 (77.) und per Foulelfmeter zum 4:1 (90.+2) die Bayern-Schlappe. Unser Bild zeigt Dabbur (v.l.), Kramaric und Diadie Samassekou nach dem dritten TSG-Tor. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020