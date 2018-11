Hoffmanns „Neuland“

Schwetzingen.Erstmals in der Geschichte der Schwetzinger Festspiele wagt sich das Festival nach Mannheim vor. Dort gastiert im Rittersaal des Schlosses am 13. Mai die Hofmusik-Akademie mit Werken der Mannheimer Schule. Es spielt die Camerata Villa Musica unter Werner Ehrhardt. Dies sagte die Leiterin Heike Hoffmann dieser Zeitung. Das Motto der von 26. April bis 25. Mai laufenden 68. Ausgabe lautet „Neuland“.

Und das bertitt man an zwölf Spielstätten, vor allem in Schwetzingen, aber auch in Speyer, Sinsheim und Mannheim, wo 51 Veranstaltungen über die Bühne gehen. Wieder wird es nur eine inszenierte Oper geben: „Der Fall Babel“ von Elena Mendoza und Matthias Rebstock, die vom Libretto bis hin zur Regie – wie einst Richard Wagner – quasi alles selbst machen. Zudem wird wieder eine Oper konzertant gegeben: „Lisle déserte“ (Unbewohnte Insel) des Mannheimers Franz Ignaz Beck (1734-1809) – unter anderem mit Schauspieler Dominique Horwitz. Als Residenzkünstler wurden Cellist Jean-Guihen Queyras und Klarinettist Andreas Ottensamer verpflichtet. det

