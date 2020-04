Hoffnung auf Frieden wächst

New York.Nach der Ankündigung einer Waffenruhe im Bürgerkriegsland Jemen wird die Chance auf Frieden größer. UN-Vermittler Martin Griffiths unterrichtete den UN-Sicherheitsrat in New York am Donnerstag darüber, dass Verhandlungen für einen anhaltenden landesweiten Waffenstillstand und humanitäre Hilfsprojekte große Fortschritte machten. So werde der Waffenstillstand grundsätzlich von beiden Seiten –dem saudischen Militärbündnis sowie den Huthi-Rebellen – unterstützt. „Wir erwarten, dass sie diese Abkommen in naher Zukunft vereinbaren“, so Griffiths.

„Es hat sich die Chance ergeben, Frieden in den Jemen zu bringen“, sagte Griffiths am Donnerstag weiter. Die von Saudi-Arabien verkündete Feuerpause sei eine „klare Verpflichtung zu einer friedlichen, politischen Lösung des Konflikts“. Noch bestehende Meinungsverschiedenheiten wolle man nun überbrücken. Zu den anvisierten humanitären Maßnahmen gehören Griffiths zufolge die Öffnung des Flughafens in der von den Huthis kontrollierten Hauptstadt Sanaa, die Freilassung von Gefangenen, die Zahlung der Beamtengehälter sowie die Öffnung des Hafens in Hudaida für lebensnotwendige Lieferungen. dpa

