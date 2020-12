Hoffnung auf Impfung noch vor Weihnachten

Berlin/Amsterdam/Bergstraße.Zu Beginn des verschärften Corona-Lockdowns in Deutschland wächst die Hoffnung, dass der EU noch vor Weihnachten ein Impfstoff gegen Corona zur Verfügung steht. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA kündigte am Dienstag in Amsterdam an, sie werde am 21. Dezember ihr Gutachten über die Zulassung des Impfstoffs von Pfizer und Biontech vorlegen – acht Tage früher als ursprünglich geplant. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach in Berlin von einer „guten Nachricht für die Europäische Union“.

Zuvor hatte der Präsident des Robert Koch Instituts (RKI), Lothar Wieler, betont: „Die Lage ist so ernst, wie sie noch nie war in dieser Pandemie.“ Die Infektionszahlen in Deutschland verharren auf hohem Niveau. Hoffnung machte am Dienstag allenfalls der Wert der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Er ging erstmals seit fast zwei Wochen leicht zurück.

In Großbritannien, den USA und Kanada wird der Corona-Impfstoff der Unternehmen Pfizer und Biontech dank einer Not-Zulassung bereits verabreicht. Die Zulassung der EMA steht noch aus – auch wenn es als nahezu sicher gilt, dass die Amsterdamer Behörde grünes Licht gibt. Formell muss dann noch die EU-Kommission zustimmen. Das gilt als Formsache und könnte auch innerhalb eines Tages erfolgen. Damit wäre noch vor Heiligabend der Weg frei für Massen-Impfungen in allen EU-Staaten.

Ungeachtet dessen müssen sich die Deutschen von diesem Mittwoch an auf deutlich strengere Einschränkungen einstellen. Abgesehen von Lebensmittelläden und anderen Geschäften für den täglichen Bedarf muss der Einzelhandel bis voraussichtlich 10. Januar schließen. Friseursalons, Kosmetikstudios und Massagepraxen dürfen ebenfalls keine Kundschaft mehr empfangen. Auch die Schulen werden weitgehend geschlossen oder zumindest die Präsenzpflicht ausgesetzt.

Sechs Todesfälle im Kreis

Das Bergsträßer Landratsamt vermeldete unterdessen gestern sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handele sich um eine 79-jährige Person aus Wald-Michelbach, um eine 82-jährige und eine 89-jährige Person aus Bensheim, um eine 91-jährige Person aus Bürstadt sowie eine 85-jährige und eine 89-jährige Person aus Lorsch.

Der Sieben-Tage-Wert pro 100 000 Einwohner liege im Kreis bei 157,49. Seit Beginn der Pandemie hätten sich an der Bergstraße 3830 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 67 Fälle seien gestern hinzu gekommen. 73 Personen aus dem Kreis Bergstraße befänden sich mit einer bestätigten Person derzeit in stationärer Behandlung. Bei elf Patienten in Bergsträßer Krankenhäuser liege ein Corona-Verdacht vor.

Hessenweit sind nach Angaben des RKI gestern 1418 neue Coronavirus-Infektionen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 109 734 (Stand: 0 Uhr). 1834 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 79 mehr als am Vortag. dpa/red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.12.2020