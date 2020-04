Hoffnung auf Liga-Neustart

München.Auch nach der wegweisenden Konferenz von Bund und Ländern inmitten der Coronavirus-Krise bleibt bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) und den 36 Proficlubs viel Ungewissheit. Im Fall eines Neustarts der Fußball-Bundesliga hält Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Spiele ohne Zuschauer zumindest für nicht ausgeschlossen. Man werde die Möglichkeit von Geisterspielen in den nächsten Wochen diskutieren, sagte Söder am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in München.

Der CSU-Politiker verwies darauf, dass die „Relevanz von Fußball möglicherweise nicht allein in der finanziellen Wirkung liegt, sondern auch in der psychologischen Wirkung“. Der Fußball sei für „sehr viele Menschen“ ein „Teil von Freude“. Die Bundesliga pausiert noch mindestens bis Ende April. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020