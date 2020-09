Hoffnung zerplatzt

Hockenheim.Schwierige Zeiten für die Hoteliers in der Rennstadt, die stark unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie leiden: Der Hockenheimring, der als Triebfeder für Buchungen gilt, lockt kaum Gäste in die Stadt. Nur langsam laufen die Veranstaltungen an der Rennstrecke wieder an. Hoffnung machte den Hoteliers die Formel 1, die für ein Rennen an den Ring zurückkommen sollte. Denn auch ohne Zuschauer ist ein hoher Personalaufwand bei einem solchen Ereignis nötig – Zimmer werden gebraucht. Doch die Hoffnung zerplatzte – kein Rennen auf dem Ring.

Julian Blem vom „Hotel am Flugplatz“, „Hotel Motodrom“-Chef Richard Damian, „Taste Hotel“-Chef Mathias Cron und Marcus Stumptner vom „Achat Hotel“ in Hockenheim-Talhaus geben einen Einblick in ihre Situation – die Gästezahlen steigen nur langsam. beju/vas

