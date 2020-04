Hohe Verluste

Mannheim.Das Mannheimer Kongresszentrum Rosengarten gerät in die roten Zahlen, weil es wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben muss. Allein zwischen 15. März und 15. Juni sind im Rosengarten 55 Veranstaltungen ausgefallen, dazu elf weitere Events, die das Team in anderen Häusern organisiert hätte. Das bedeutet einen Umsatzverlust von 11,5 Millionen Euro. Für die mannheim:congress GmbH entfallen damit 45 Prozent ihres Jahresumsatzes, da im Frühjahr die ertragreichsten Großveranstaltungen stattfinden. Daher wird ein höherer Zuschuss der Stadt nötig sein, der aber noch nicht genau beziffert ist. Der Rosengarten appelliert an die Politik, bald zu klären, ab wann wieder Veranstaltungen welcher Größenordnung wie zugelassen sind. Während der Schließung laufen jetzt Sanierungsarbeiten. pwr

