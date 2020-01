Holten strebt in Richtung „Umbruch“

Johan Holten, Direktor der Kunsthalle Mannheim. © dms

Mannheim.Mit „Vielfalt und Bewegung“ will die Kunsthalle Mannheim in diesem Jahr an den Erfolg des Jahres 2019 mit rund 200 000 Besuchern anknüpfen. Allein die Hälfte verzeichnete das Haus bei der am Sonntag zu Ende gegangenen „Inspiration Matisse“. „Der Fokus wird aber nicht auf einer Blockbuster-Ausstellung liegen“, sagte Direktor Johan Holten anlässlich der Jahrespressekonferenz am Mittwoch im Interview mit dieser Zeitung. Er wolle sich vor allem der Frage widmen, „wie wir über das gesamte Jahr mit ganz verschiedenen Ausstellungen viele Menschen erreichen können.“ Die erste von Holten kuratierte Schau „Umbruch“ beginnt am 15. Mai.

Im Herbst wird dann die Ausstellung zum Werk von Anselm Kiefer folgen, die sich vor allem aus der Sammlung des im Mai 2019 verstorbenen Industriellen Hans Grothe bedient. „Wir glauben schon“, sagte Holten, „dass der Name zieht und sehen das auch schon jetzt am Interesse an Gruppenbuchungen.“ dms

