Hospizgarten als grüne Oase

Anzeige

Bensheim.Der Hospizgarten an der Bensheimer Kalkgasse nimmt Formen an: Lange Jahre war das ehemalige Guntrum-Gartengelände verwahrlost und nicht zu nutzen. Durch eine zweckgebunde Zuwendung an den Hospiz-Verein Bergstraße und den Einsatz ehrenamtlicher Helfer wurde das Areal gerodet und erschlossen. Schüler der Metzendorf-Schule haben das alte Weinberghäuschen (im Hintergrund) originalgetreu nachgebaut. Der Bienenzüchterverein Bensheim hat eine Wildblumenwiese und einen Lehrpfad angelegt. Auf dem Gelände wurden außerdem Obstbäume gepflanzt, Benjeshecken und Trockenmauern bieten Tieren Unterschlupf. Im Kräuter- und Salatgarten wachsen frische Zutaten für die Hospiz-Küche. red/Bild: Neu