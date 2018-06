Hotel will in die Post

Anzeige

Mannheim.Die Hotelkette „Motel One“ will ein Haus in Mannheim eröffnen. Standort soll nach Informationen dieser Zeitung die bisherige Hauptpost in Quadrat O 2 am Paradeplatz sein. „Wir haben ein Projekt unterschrieben“, sagte dazu eine Sprecherin der Motel One-Zentrale. Es liege „am Paradeplatz“. Da die Baugenehmigung noch nicht vorliege, könne man keine Details nennen. „Es gibt Planungen eines Investors, dort ein Hotel zu bauen“, bestätigte auch die Stadt. Noch liefen aber Gespräche, da von dem 1954 bis 1957 errichteten Gebäude nicht nur die Fassade, sondern auch die Schalterhalle unter Denkmalschutz steht. Die für preisgünstige Designhotels bekannte Kette, an der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp beteiligt ist, hat Mannheim schon länger als „Wunschstandort“ genannt. pwr