Hüttenfeld von Regenfällen überflutet

Mitarbeiter der Lampertheimer, Hüttenfelder und Hofheimer Feuerwehr sowie des Technischen Hilfswerks waren vor Ort. Das Unwetter mit Hagel, sturzartigen Regenfällen sowie Blitz und Donner ließ Keller und Tiefgaragen binnen kurzer Zeit mit Wasser vollaufen. Aus Gullys schossen Fontänen. Passanten bot sich ein bizarres Bild: Einige Straßen blieben komplett trocken, andere wurden zentimeterhoch überflutet. Für eine Stunde fiel der Strom aus; vermutet wurde ein Blitzeinschlag in der Hauptstromleitung. Durch den Stromausfall versagten die Pumpen an der alten Kläranlage sowie an der Kreuzung zur Kleingartenanlage. Dies bereitete den Einsatzkräften das größte Kopfzerbrechen.

So mussten nicht nur Keller und Garagen ausgepumpt, sondern auch Elektrogeräte in Sicherheit gebracht werden. Eine besondere Herausforderung bot sich an einem Elektroauto, das im Wasser stand. Obwohl für den Abend mit weiteren unwetterartigen Vorfällen gerechnet wurde, war die Stimmung am späten Nachmittag gelassen, zumal keine Personenschäden bekannt wurden. Unterdessen musste die Feuerwehr auch in Biblis vier Keller leer pumpen. In Bobstadt war ein Baum umgestürzt. In Viernheim wurden bis Redaktionsschluss keine nennenswerten Ereignisse gemeldet.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.06.2020