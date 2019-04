Hunderte neue Arbeitsplätze in der Region im Jahr 2018

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind im vergangenen Jahr bei den 75 größten Arbeitgebern mehr als 1500 neue Stellen geschaffen worden. Das zeigt eine Umfrage dieser Zeitung. Die neuen Arbeitsplätze entstehen bei einer Vielzahl von Firmen, so dass der geplante Abbau von Arbeitsplätzen bei großen Unternehmen, wie etwa Suzuki, mehr als ausgeglichen werden kann. Die Bedingungen können sich aber auch schnell ändern. Bei dem mit Abstand größten Arbeitgeber der Region, Dentsply Sirona in Bensheim, kamen letztes neue Mitarbeiter hinzu. Dieses Jahr wird über ein Sparprogramm diskutiert, bei dem auch Stellen in Gefahr sind. mir/Archivbild: neu

