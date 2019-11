Ideen für Mannheim

Mannheim.Eine Skatehalle, ein Kletterturm oder ein Zentrum für schwule, lesbische, bisexuelle und transsexuelle Menschen – Vorschläge wie diese haben bei der Internet-Abstimmung zum Mannheimer Beteiligungshaushalt die meisten Stimmen bekommen. Die Einreicher der zehn beliebtesten Ideen werden ihre Vorschläge an diesem Freitagabend in der Alten Feuerwache noch einmal vorstellen. Danach geht es in eine zweite Abstimmungsrunde bis 1. Dezember, ehe der Gemeinderat dann bei seinen Haushaltsberatungen endgültig entscheiden wird.

Die Stadtverwaltung hatte ein Budget von 500 000 Euro bereitgestellt. Bürger hatten die Möglichkeit, Vorschläge einzureichen, was mit diesem Geld gemacht werden soll. Die Ideen sollten sich am Leitbild orientieren, das der Gemeinderat im Frühjahr für das Zusammenleben in der Stadt beschlossen hatte. Das Budget von 500 000 Euro ermögliche es, dass auch Ideen mit hohen Kosten eine Chance auf Umsetzung hätten, erklärte eine Stadtsprecherin. Das mache deutlich, „dass wir das Beteiligungsverfahren und die Beteiligung der Bürger ernstnehmen“ und man nicht nur „preiswerte Kleinstideen“ wie das Aufstellen einer Parkbank umsetze. imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019